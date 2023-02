Vespa Club, oro nel campionato turistico “Un risultato di grande soddisfazione“

“Nel 2022 ci eravamo dati un obbiettivo, nato prima per scherzo, poi inseguito fino all’ultimo chilometro: primi in Toscana nel Campionato Turistico. Grazie ai nostri soci, che hanno partecipato in gran numero a quasi tutti i raduni toscani, abbiamo raggiunto il traguardo“. Capitanato dal presidente Antonio Lippi il Vespa Club ce l’ha fatta, ha scalato la classifica a suon di chilometri, chi con il cinquantino, chi con la vespa “vecchietta” degli anni ’60 attraverso la Toscana, facendosi sentire con clacson e fischietti, tutti con la fascia del Club sullo scudo e con la maglietta azzurra. In questi giorni il Vespa Club ha ricevuto il premio ufficiale, ritirato dal presidente e il premio speciale al socio Enrico Cozzoli, classe 1936; al termine delle premiazioni, il festeggiamento con i soci. “Quest’anno abbiamo già cominciato col botto, abbiamo portato la Befana in Vespa e partecipato agli eventi del Carnevale in Lucchesia – ricorda il presidente Lippi –. Il pensiero va già ai prossimi raduni, sempre in allegria e all’insegna della mitica Vespa, non ultimo l’evento per i 15 anni del Vespa Club Lucca, che festeggeremo in grande stile, nei giorni del 10 e 11 giugno“.