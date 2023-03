Vertenza Pro Gest D’Ambrosio all’azienda "Valutate la ‘cassa’"

Il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio in campo nella vertenza Pro Gest. E lo fa chiedendo all’azienda di valutare l’ipotesi di attivare la cassa integrazione in caso di necessità, per tutelare maggiormente i lavoratori. D’altronde, la ex Ondulati Giusti, azienda del settore carta e imballaggi, da tempo nell’orbita del gruppo Zago, da mesi vive una situazione non facile nei rapporti proprietà-lavoratori.

Il primo cittadino ha incontrato le rsu aziendali con i rappresentanti di Cgil e Cisl. A breve è previsto un colloquio con il gruppo dirigente. Al centro dell’incontro la situazione aziendale, attraversata a più riprese da momenti di tensione con i lavoratori e l’auspicio del primo di ritrovare una serenità all’interno del luogo di lavoro per il bene dell’azienda stessa e ovviamente degli addetti.

"Sono anni che assistiamo a una situazione di difficoltà all’interno della fabbrica – commenta D’Ambrosio – soprattutto nei rapporti tra impresa e lavoratori. Per questo motivo ho voluto incontrare le rsu e mi metterò in contatto con il direttore dello stabilimento per parlarci quanto prima. Il Comune è a disposizione per investimenti, c’è stato nel passato e continua a esserci, proprio per accompagnare l’attività nel percorso di crescita. E’ quindi fondamentale che venga ritrovato un clima di serenità anche all’interno dei luoghi dove si produce, dove invece assistiamo a continue e crescenti tensioni. In questo senso invito la proprietà anche a valutare, in caso di calo di ordini e quindi di lavoro, il ricorso agli ammortizzatori sociali per sostenere i lavoratori e accompagnarli fuori da questo momento di crisi. Attualmente i lavoratori stanno utilizzando ferie e permessi per sopperire alla situazione di difficoltà. Incontreremo nei prossimi giorni anche la direzione dell’azienda con un unico obiettivo: ristabilire il clima di cooperazione e collaborazione indispensabile per la crescita, tutelare i diritti dei lavoratori, essere di supporto alle parti e un interlocutore, per l’azienda e i dipendenti, con lo scopo di superare il momento di crisi".

Il clima non idilliaco in azienda è testimoniato anche dal fatto che la holding veneta ha trascinato in Tribunale gli addetti per una questione relativa al pagamento di alcune festività. La prima udienza, subito rinviata al prossimo mese di settembre, ha avuto luogo lo scorso 9 marzo, con i lavoratori in sciopero che l’hanno seguita da remoto dalla sede della Cgil a Lucca.

Massimo Stefanini