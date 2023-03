Vertenza Koerber, l’obiettivo sembra possibile i sindacati: "Posizioni avvicinate con l’azienda"

L’obiettivo messo a fuoco sin dall’inizio da parte dei sindacati – Massimo Braccini (nella foto) di Fiom Cgil e Michele Folloni di Fim Cisl – ora sembra a portata di mano: ricondurre la vertenza dei 90 esuberi dichiarati dalla Koerber nel perimetro dei (60?) prepensionamenti, costruendo opzioni ponte al traguardo previdenziale di ben 4 anni coperti da 2 anni di cassa integrazione e 2 anni di Naspi, in un percorso di garanzia. "Nell’ultimo incontro le parti si sono decisamente avvicinate in questa direzione - conferma Braccini - , si marcia verso un accordo di lavoro che si muoverà per lo più nell’alveo di prepensionamenti, più la cassa integrazione per chi resta, probabilmente tutti i lavoratori, più integrazioni per chi va in prepensionamento e anche incentivi per gli esodi volontari intesi con la “V” maiuscola".

Un’ipotesi decisamente più indolore rispetto allo spettro dei licenziamenti che si era paventato all’inizio della vicenda. "Punto focale resta quello del piano industriale che l’azienda si deve impegnare a presentare - aggiunge - e che costituirà la base di una discussione avanzata". In previsione il periodo “nero”, quello in cui si paleserà la flessione di commesse, sarà quello di settembre. "Per ora il lavoro c’è, ma per settembre si toccherà con mano la condizione di crisi, con la cassa integrazione che si renderà necessaria come misura cautelativa praticamente per tutta la forza lavoro in Koerber. Poi quelle ore potrebbero essere investite in formazione, è una riflessione importante da fare", sottolinea Braccini. Oggi assemblea in stabilimento, mentre per il 22 è calendarizzato il nuovo incontro tra dirigenti aziendali e parti sociali.

"Siamo di fronte a una crisi del settore che colpisce più duro l’azienda più grande, ma che nel breve termine rischia di provocare ripercussioni anche nelle concorrenti. Per questo - conclude - da tempo invito tutto il comparto ad avviare insieme un ragionamento più ampio, di sistema". Da mettere nel conto anche un elemento solo apparentemente “esterno” al caso Koerber: il costo aziendale dovuto all’affitto dello stabilimento con la disdetta ricevuta a giugno 2022 e l’ipotesi rescissione al 31 dicembre 2023.

L.S.