Verso le amministrative. Villa Basilica, torna Ballini. Rebus Carrara a Montecarlo

Si parla e si scrive quasi ogni giorno di Capannori in chiave politica, con le amministrative dell’8 e 9 giugno che rinnoveranno il consiglio comunale in quello che rappresenta il terzo Comune della Provincia di Lucca per numero di abitanti. Spesso l’ex borgo rurale più esteso d’Italia, ha rappresentato anche un test per gli schieramenti. Non bisogna però dimenticare che nella Piana vi sono altri due territori che hanno l’appuntamento con le urne. Realtà più piccole ma ugualmente interessanti, sotto i cinquemila abitanti e quindi d’ora in poi senza limiti di mandato. Stiamo parlando di Montecarlo e di Villa Basilica. Nel primo, circa 4500 residenti, l’attuale sindaco, Federico Carrara, di centrodestra è alla prima esperienza diretta come primo cittadino (è stato vice in passato).

Quindi la conferma sembrava scontata. Invece, anche per questioni legate al suo lavoro di imprenditore alla guida di una nota azienda, ci sta ancora pensando.

Manca l’ufficialità ma i rumor propendono per un Sì. A sfidare Carrara, in pole position per il centrosinistra, Francesco Capocchi, da dicembre 2021 segretario del Pd di Montecarlo. Un giovane, ma già con esperienza in consiglio comunale, sia pure all’opposizione.

Entro breve tempo arriveranno le designazioni ufficiali. A Montecarlo, per la verità, il centrosinistra aveva provato il "colpo gobbo", sondando la disponibilità di un assessore attualmente impegnato in un Comune limitrofo. Ma è arrivato il No.

Più fluida la situazione a Villa Basilica, un migliaio di abitanti ma territorio esteso, enclave lucchese in Valdinievole. Sembra che l’attuale sindaca, Elisa Anelli, non si ripresenterà.

Potrebbe rientrare in sella l’attuale vice, Giordano Ballini, già sindaco in passato e che avrebbe dato la sua disponibilità. Nel centrodestra ancora tutto da decidere. Ora che è sparito il limite dei due mandati per i Comuni piccoli, potrebbe attaccare il record di Augusto Cardinotti, sindaco proprio di Villa Basilica ininterrottamente per un paio di decenni negli anni ‘80 e ‘90.

Massimo Stefanini