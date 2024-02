Verso le amministrative. Paolinelli incontra i cittadini: "Ascolteremo i problemi"

"Un altro futuro per Borgo a Mozzano" è il primo slogan lanciato dal Candidato Sindaco per il centro destra a Borgo a Mozzano Cipriano Paolinelli e dalla sua squadra in previsione delle prossime elezioni dell’8 e 9 Giugno. Partirà infatti nelle prossime settimane, il tour di ascolto dei cittadini e di tutte le realtà presenti nelle frazioni. Le prossime lezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno si avvicinano, e il candidato del centrodestra è pronto al lungo lavoro che lo accompagnerà all’appuntamento con le urne. Sarà a breve reso pubblico dunque, un calendario che indicherà le date e i luoghi nelle frazioni dove sarà presente il candidato sindaco insieme a parte della sua squadra. Questo tour avrà come scopo principale l’ascolto di tutto il territorio comunale, a partire dalla frazione più piccola fino ad arrivare a quella più grande, dandone pari importanza, interessamento. Un’operazione scelta e fortemente voluta proprio dallo stesso Paolinelli, che punta molto sul rapporto diretto con i cittadini.

"Sarà una prima opportunità per confrontarci su ciò che è importante fare nelle frazioni comunali di Borgo a Mozzano, dove i cittadini potranno esporre le loro necessità, le loro richieste per la propria frazione in base alle priorità, oltre naturalmente alle loro eventuali idee, proposte e consigli in merito".

"Prenderemo nota di tutto con attenzione in ogni incontro, per poi elaborarne e svilupparne i contenuti verificandone preventivamente la possibilità e fattibilità, dopodiché essi saranno inseriti e facenti parte nel programma elettorale che presenteremo poi formalmente in seguito durante la campagna elettorale a tutta la cittadinanza". "Sarà data quindi proprio ai cittadini, le associazioni, i comitati e tutte le realtà presenti sul territorio comunale, - sottolinea Cipriano Paolinelli - la possibilità di essere i protagonisti insieme alla squadra ed al Candidato Sindaco Cipriano Paolinelli, della stesura del programma elettorale, dando così un importante e costruttivo contributo per le proprie frazioni pensando proprio e appunto ad ‘’Un altro futuro per Borgo a Mozzano’".

Marco Nicoli