Verso le Amministrative. I possibili scenari tra partiti e liste civiche

La vera missione, adesso, per Rontani sarà quella di convincere i partiti del centrodestra a convivere in una squadra unica. La presentazione della lista civica "Capannori cambia" ha, di fatto, aperto la campagna elettorale per le amministative 2024.

Appuntamento che il centrodestra attende con particolare fibrillazione poiché vissuto come occasione. Dopo il "decennato" di Giorgio Del Ghingaro c’è stato quello di Luca Menesini il quale, sia nel 2014 sia nel 2019 ha vinto al primo turno ma stavolta non ci sarà. Per mesi in pole position c’è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Petrini. Il partito della Meloni, ma anche Forza Italia e Lega, in conferenza stampa hanno annunciato l’unità e la partenza della fase di ascolto dei cittadini. Adesso però lo scenario è mutato.

Al grido "Moderati si vince", si è mossa la parte più centrista, quella guidata da Paolo Rontani che, come da noi anticipato il 27 settembre, sta lavorando per creare un gruppo civico. E voilà, ecco "Capannori cambia". Alla presentazione di questo progetto, sabato scorso, è stato detto dal direttivo che sarà una proposta inclusiva, dialogo con tutti, compresi i partiti, ma sulle priorità concrete, non sulle ideologie.

Però è stato anche ribadito che la nascita di "Capannori cambia" è dovuta alla insoddisfazione rispetto all’attuale civica amministrazione, del resto tutto ciò è insito nel nome, visto che si evoca il cambiamento. Nell’ex borgo rurale più esteso d’Italia, la tradizione cattolica e contadina ha sempre preferito democristianamente il centro. Paolo Rontani, che cinque anni fa si fece da parte per lasciare spazio a Salvadore Bartolomei, incarna tutte le caratteristiche necessarie: ex Udc, moderato, ma anche esperto della macchina amministrativa, ex consigliere. Riuscirà a convincere Fratelli d’Italia a navigare insieme? La partita si gioca qui. Se ci fosse anche una lista partititica (FDI, Forza Italia, Lega) oltre a "Capannori cambia", allora per il centrosinistra (che non farà le primarie), la questione si semplificherebbe. Il candidato sembra esserci, in chiara pole position al momento Giordano Del Chiaro, assessore all’ambiente.

In corsa anche Matteo Francesconi, vice sindaco attuale. Più defilati Davide Del Carlo e Serena Frediani, appoggiata da "Popolari e Moderati".

Massimo Stefanini