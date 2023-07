Veronesi in sella Pensiamo al Caffé di Simo

Francesco

Meucci

Tanto di cappello al maestro Alberto Veronesi che, ogni volta che sembra vacillare, torna più forte di prima. Preso di mira e oggetto di richieste di dimissioni da quasi ogni parte politica, il presidente del comitato per le celebrazioni pucciniane ha risposto sventolando gli otto milioni di euro versati dal governo come seconda tranche degli stanziamenti previsti per il centenario del Maestro. Al di là della cifra, è il tempismo a colpire: un chiaro segnale di fiducia da parte del governo nei confronti del direttore d’orchestra in un momento altrimenti non facile. Un gesto destinato a mettere – e crediamo anche per un po’ – fine al chiacchiericcio nei suoi confronti. Quindi, con un Veronesi più in sella che mai, a questo punto conviene concentrarsi in modo deciso sugli obiettivi del Comitato. Che per lo stesso Veronesi si traducono nel ”recupero dei luoghi di Puccini e in parte per la valorizzazione della sua musica“. Come giustamente sottolinea Umberto Sereni nelle pagine che seguono, tra i primi c’è senz’altro la riapertura del Caffé di Simo. Progetto per il quale anche chi scrive si è sempre impegnato e speso con ogni forza. Il perché è facilmente intuibile: sarebbe – nel complesso – un colpo da novanta destinato, davvero, a dare a Lucca un’immagine più che mai congrua e consona al suo passato pucciniano. Sappiamo che la strada è in salita e che gli ostacoli non mancano. Ma, appunto, il maestro Veronesi ci ha abituato a colpi di scena formidabili e, altrettanto, sa fare il sindaco Mario Pardini come tessitore di trame e di accordi (che qui vanno trovati con la proprietà dello storico locale). Le premesse ci sono tutte e sentiamo che si possa essere davvero di fronte a una svolta per un luogo che più pucciniano a Lucca non ci potrebbe essere.