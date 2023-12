Veronesi contro Baldini ”Dimettiti”

"Massimiliano Baldini si dimetta da responsabile Cultura della Lega": Alberto Veronesi, tirato in ballo dal consigliere regionale della Lega in merito al flop della candidatura di Lucca a Capitale della Cultura 2026, replica per le rime e ne chiede le dimissioni dal suo ruolo di responsabile culturale regionale del Carroccio. "Baldini si deve dimettere – dice il presidente del Comitato Pucciniano – poiché è di tutta evidenza che la sua funzione di portatore degli interessi lucchesi presso la Commissione giudicatrice della Capitale della Cultura, presso il governo, è stata gravemente deficitaria. È paradossale e miserabile che lo stesso Baldini scarichi su di me la sua colpevole irrilevanza politica e culturale. Quando da direttore artistico del Comitato Puccini – aggiunge – ho portato a Lucca i più grandi artisti del mondo, da Zubin Mehta, a Ivan Fischer, dalla Filarmonica della Scala ai Wiener Philharmoniker, da Nicola Alaimo a Vittorio Grigolo, in soli tre mesi di attività. Nel frattempoi il signor Baldini passava il tempo a scrivere comunicati stampa pieni di insulti e diffamazioni“.