Veronesi assente Pardini si rassegna ”Non funziona come vorremmo”

"Il numero da lei contattato non è al momento disponibile, si prega di riprovare più tardi": la conferenza stampa di presentazione del concerto inaugurale delle celebrazioni pucciniane inizia con un clamoroso colpo di scena.

Al tavolo di Palazzo Orsetti dove sono seduti tutti i protagonisti del concerto che sarà diretto da Beatrice Venezi (collegata in video da Taormina dove sta ultimando le prove di uno spettacolo) manca il protagonista principale, ovvero il maestro Alberto Veronese che del Comitato per le celebrazioni è il contestato presidente.

Annunciato anche nell’invito della conferenza stampa è irreperibile. Il cellulare è staccato, il sindaco Mario Pardini prova più volte a chiamarlo, ma scatta la segreteria in un clima di palpabile imbarazzo.

Alla fine, il primo cittadino procede con la conferenza stampa ma molte delle domande che sarebbero state poste al numero uno del Comitato vengono riposte nel fodero dai giornalisti presenti.

Pardini, un campione di diplomazia e di equilibrismo, fa buon viso a cattiva sorte sfoggiando un sorriso di circostanza, ma non può non allargare le braccia e ribadire che il Comitato non sta certo andando nella direzione auspicata.

"Non sta funzionando come vorremmo – spiega – ma proviamo a pensare alle cose buone. L’obiettivo come amministratori è quello di fare i modo che i soldi a disposizione siano impegnati sul territorio e siano spesi bene e in modo trasparente. Cambiamenti nel Comitato? Estromissione di Veronesi? I conto per uno su 23 membri del comitato, con gli altri sindaci stiamo facendo un lavoro di squadra e portando avanti proposte condivise, ma cambiamenti alla struttura competono alla presidenza del Consiglio dei Ministri".

Nel giro di 24 ore il sindaco ha trovato due volte sulla sua strada Veronesi. La prima a Roma, in Senato, dove venerdì è stato presentato il programma completo delle celebrazioni davanti a una platea di otto persone, una sola delle quali giornalista. Una situazione surreale, peraltro andata avanti per oltre un’ora, e che ha visto sbottare anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che era presente al tavolo al fianco di Veronesi e Pardini.

"Stiamo facendo una conferenza stampa per un giornalista?", si è chiesto dopo aver preso atto che la presenza della stampa era praticamente nulla. All’assenza dei giornalisti a Roma, con la conseguente scarsissima visibilità mediatica dell’evento, ha fatto seguito quella di ieri di Veronesi. Che ha lasciato davvero spiazzati in Comune. Le domande sui ritardi che si sono cumulati nel calendario delle celebrazioni, a partire dalla carente pubblicizzazione degli eventi, restano dunque sospese.

Così come quelle sui costi dell’iniziativa dell’11 luglio (e delle successive), con il sindaco e l’assessore che si sono trincerati dietro un "no comment, deve essere il Comitato a renderli pubblici". Sul tavolo, anche la "grana" della Rai che non sarà disponibile a effettuare le riprese, come ha confermato Pardini, perché la piazza deve essere lasciata libera entro le 8 del mattino del giorno dopo per il successivo concerto del Summer Festival e da Roma hanno fatto sapere che sarebbe troppa fatica sbaraccare tutto in nottata. Così, gli organizzatori si stanno rivolgendo a un service in grado di effettuare le riprese e smontare a tempo di record. Il tutto per poi magari rischiare di veder mandare in onda il concerto a orari da nottambuli incalliti su uno dei canali Rai. Si parla comunque di un costo di ulteriori 30mila euro, con il sindaco che assicura che sarà sempre il Comitato (e non il Comune che in questa vicenda insieme al Teatro ha messo più di una pezza) a allargare i cordoni della borsa. La sensazione, qualcosa di più, è che intorno al Comitato la parola d’ordine sia una: improvvisazione.