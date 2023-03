Verifiche sui costi della nuova sede a S.Pietro a Vico

La nuova sede di Sistema Ambiente di San Pietro a Vico finita nel mirino di Striscia la Notizia? E’ in corso una verifica interna sui costi e sul suo futuro: lo ha confermato il presidente Bianchi, a margine della conferenza stampa sull’indagine promossa da Sistema Ambiente sul grado di soddisfazione degli utenti. I costi, come si ricorderà sono schizzati di parecchio dai 2,5 milioni iniziali: si parla ore di circa 7 milioni di euro. "E’ al vaglio una valutazione dei costi – ha spiegato – siamo in attesa entro aprile di alcune verifiche sulla fattibilità della sua realizzazione, i costi delle materie prime hanno subìto rincari rispetto al preventivo iniziale. Se dovremo rinunciare? Mi auguro di no". Quanto al socio privato, sistema Ambiente, dopo la nomina dell’amministratore nominato dal tribunale (in conseguenza del fallimento dell’azienda che era socia), è in attesa della gara indetta per fine aprile, con la speranza di ritrovare un partner privato a cui dovrebbe andare peraltro la carica di amministratore delegato, da tempo mancante. All’orizzonte anche mezzi nuovi ma non solo: il direttore Susini ha ricordato che l’ipotesi di aumentare il numero dei garby condominiali nelle zone periferiche è sempre sul tavolo, ma i bidoni a cui continuano a accedere utenze non del condominio verranno rimosse. Novità anche sui nuovi mezzi: sono state attivate due gare, con la prima verranno presi a noleggio otto mezzi piccoli per il centro e la periferia, con la seconda, a un costo paria 85mila euro a mezzo, si procederà con l’acquisti di altri otto mezzi da 50 quintali per le zone periferiche. E’ anche allo studio una stretta, per il centro storico, sulle utenze fantasma, in parte costituite da turisti che affittano appartamenti. "Stiamo cercando di rivedere il piano di controllo delle utenze fantasma incrociando i dati – ha spiegato Susini – per eliminare il fenomeno e censire le utenze".

F.V.