"Verifiche su norme antincendio"

"Servono norme rigorose". Sull’incendio alla cartiera Essity di Porcari, interviene il consigliere comunale di Capannori Gaetano Ceccarelli, gruppo "Popolari e Moderati" il quale afferma: "Sono state giustamente emanate ordinanze sindacali a tutela della popolazione residente nelle aree circostanti, che ovviamente sebbene necessarie causano disagi alle comunità. I cittadini si chiedono con ansia quali e quante sostanze nocive sono state immesse in atmosfera in una zona come la Piana, dove notoriamente si riscontrano alte concentrazioni di particolato PM 10 e dimensioni inferiori e per questo motivo, sono vietati anche piccoli abbruciamenti all’aperto e l’accensione dei caminetti".

"E allora – conclude Ceccarelli – molti cittadini si domandano: a quanti caminetti equivalgono le immissioni in atmosfera verificatesi ieri a Porcari ? Pertanto, anche a seguito di diverse istanze ricevute da residenti, sollecito verifiche severe sul rispetto delle norme di prevenzione antincendio".