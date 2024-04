Vergamini-Bertolucci al terzo posto

Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci su Ferrari 488 gtb si sono classificati al terzo posto nel rendez-vous dedicato alle auto moderne nella XV edizione della Rievocazione storica della Milano-Sanremo, che per quattro giorni sulle strade della Lombardia, Piemonte e Liguria. La gara a tappe, che Vergamini aveva vinto nel 2022, ha preso il via dall’autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina in provincia di Pavia con una prima tappa a Milano, cui è seguito un lungo trasferimento a Sanremo.

La terza frazione, dopo aver attraversato il centro di Genova, si è conclusa a Rapallo da dove la carovana ha iniziato l’ultima tappa terminata al castello di Piovera. Una fitta nebbia, che alcuni concorrenti hanno trovato sull’Appennino verso la fine della seconda tappa, ha penalizzato l’equipaggio lucchese che è scivolato improvvisamente a centro classifica ed il loro recupero messo in atto nella terza tappa è stato in parte vanificato da una contestata decisione della direzione gara che li ha esclusi dalla lotta per la vittoria.