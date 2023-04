VerdeMura, oltre 18mila le presenze nella tre giorni di manifestazione

Oltre 18mila le presenze per questa edizione di VerdeMura. Con il successo di pubblico e col plauso di espositori ed esperti, la terza e ultima giornata della kermesse chiude in attivo il bilancio della seconda edizione della Lucca Crea Week, che ha animato la città per l’arrivo della primavera per due fine settimana consecutivi. La mostra mercato di giardinaggio e del vivere all’aria aperta ha portato a Lucca oltre 170 espositori italiani e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e prodotti artigianali di eccellenza e un seguitissimo programma di incontri culturali. Nei tre giorni di VerdeMura, tra il San Regolo e la Libertà, si sono mossi migliaia di visitatori, venuti da tutta Italia. La manifestazione ha confermato l’affetto del pubblico, registrando 18.162 presenze, concentrate in particolare nella giornata di sabato e nella mattina di ieri, che hanno beneficiato delle migliori condizioni meteo, a testimonianza della crescita costante della manifestazione, in termini di pubblico, offerta espositiva e culturale.

Soddisfazione degli espositori del verde giunti da ogni parte d’Italia, molti dei quali hanno già confermato la propria partecipazione alla prossima edizione. Eccezionale gradimento ha riscosso la sezione Young Gardening, che ha conquistato i più piccoli, con uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini, protagonisti di 14 appuntamenti, tutti andati esauriti, che li hanno intrattenuti e avvicinati alle tematiche della tutela e del rispetto del verde e degli animali, con laboratori e attività creative e giocose. A questo si è aggiunto l’entusiasmo di 285 studenti, con quattro classi provenienti perfino dall’Emilia, appositamente per visitare la manifestazione. Particolare apprezzamento è stato espresso dal sindaco Mario Pardini e da Lucca Crea nelle persone del presidente e del direttore generale, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina.

Il prossimo appuntamento è per l’1, 2 e 3 settembre: il tema sarà “Underground” con un’edizione dedicata al Giappone.