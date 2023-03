VerdeMura in passerella E c’è la famiglia Addams

Appena archiviato il successo di Lucca Collezionando, prosegue la Lucca Crea Week con VerdeMura: apre venerdì 31 marzo alle 10, la 14esima edizione della mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che animerà le Mura di Lucca e l’Orto botanico con centinaia di espositori di piante e attrezzature da giardino, mostre, incontri e visite guidate anche sabato 1 e domenica 2 aprile.

Largo alle nuove generazioni che si accostano al giardinaggio, alla botanica e all’ambiente, VerdeMura si conferma un evento a misura di famiglie: grazie all’ingresso libero fino a 14 anni non compiuti e con un calendario di eventi appositamente concepiti in uno spazio dedicato “Young Gardening”, sul baluardo San Regolo. Si aggiungono poi una serie di laboratori per liberare la fantasia imparando. I bambini e le bambini possono avvicinarsi così alle tematiche della tutela e del rispetto del verde e degli animali con oltre 14 attività creative e giocose. Si parte con le lezioni di botanica con la famiglia Addams, travestiti da Mercoledì o da qualche altro personaggio della Nevermore, grazie a Fanta Universe sarà possibile prendere parte a un’esperienza singolare in pieno stile tetro (venerdì 31 dalle 10 alle 12; sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 16.30 -17.30).

Letture e bricolage creativo con ArteBambini (venerdì 31 marzo dalle 10.30 alle 12.30) la valigia verde delle storie – laboratorio di lettura con tante storie fra le piante, nell’orto e in giardino. Sempre venerdì 31 dalle 15 alle 16, in collaborazione con In-Habit, i giovani partecipanti costruiranno la casetta degli insetti, un rifugio dove potranno andare ad abitare bombi, coccinelle ed altri insetti amici dell’uomo. Sabato 1 aprile dalle 15 alle 16 saranno realizzati meravigliosi e fantasiosi Insetti artisticamente modificati, un laboratorio all’insegna della creatività, delle forme e dei colori.

La Camelia da tè – Camellia sinensis – sarà la protagonista di Alice e il tè. Quel che sembra non è, un laboratorio di cucina creativa realizzato con cura di Food Family Hub, a cui prenderanno parte il Cappellaio Matto (Samantha Vellutini) e Alice (Silvia Pessina): venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 16 alle 18. Tanti momenti dedicatati agli animali di affezione dalle 11 nella giornata di sabato.