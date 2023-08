Verde Socialista insiste sulla viabilità

"Un consiglio comunale straordinario aperto al pubblico, esposti da parte di un Comitato, la visita del presidente della Regione Eugenio Giani a fine febbraio, progettazioni e molto altro, ma negli ultimi mesi non si è più sentito parlare di terzo lotto della circonvallazione di Altopascio né, tano meno di sottopasso". Altopascio Verde Socialista ritorna su un tema, quello della viabilità, che effettivamente appare dimenticato in questa estate. "Prima il sottopasso per mezzi leggeri, poi anche per quelli pesanti si legge nella nota del gruppo che ha sostenuto l’attuale maggioranza - prima la parallela alla via Francesca Romea, poi in via Torino, poi il progetto di fattibilità della nuova circonvallazione ed altro ancora. In questo ultimo anno ne abbiamo sentite di tutti i colori".