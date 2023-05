Ventuno cori da tutto il mondo per vincere il “Vox Lucensis“

Cinquecento coristi, 21 gruppi vocali provenienti da 13 paesi del mondo: dal 17 al 21 maggio Lucca ospiterà la seconda edizione del Concorso Corale Internazionale “Vox Lucensis”, importante appuntamento per la musica corale internazionale organizzato da Interkultur in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini” e la parrocchia del Centro Storico di Lucca. Bolivia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia e Svizzera sono le provenienze dei cori che si sfideranno e si esibiranno in occasione della manifestazione, la cui direzione artistica è affidata al M° Giovanni Acciai affiancato dal M° Sara Matteucci.

L’apertura è mercoledì 17 maggio alle 18 con il concerto nella chiesa di San Paolino, con l’esibizione di alcune formazioni partecipanti e dall’esecuzione a cori uniti del brano “Vox Lucensis” appositamente scritto per il festival dal compositore lucchese Saverio Rapezzi.

Il concorso, inserito nella stagione artistica Open del Conservatorio “Boccherini” e patrocinato dal Comune di Lucca, dall’Associazione Cori della Toscana (ACT), dalla Provincia di Lucca e dallo stesso “Boccherini”, si articolerà in diverse categorie: a cappella e con accompagnamento, musica sacra, cori giovanili e cori da camera. Si svolgerà nella chiesa di San Pietro Somaldi e all’Auditorium del Conservatorio. Sabato 20 maggio, alle 16.30 in San Francesco, competizione finale del Gran Premio, ossia dei vincitori di categoria per aggiudicarsi il Trofeo Vox Lucensis 2023 e il premio in denaro di 1.500 euro. In programma anche concerti aperti al pubblico con esibizioni fuori concorso, giovedì 18 in Conservatorio, alle 18 e in San Pietro Somaldi alle 21. In questa occasione di esibirà anche il coro lucchese Gruppo Vocale “Stereo Tipi”. Ancora in conservatorio, venerdì 19 alle 21 e sabato 20 alle 11.30. Ingresso libero.