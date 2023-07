Ventisei città da 14 regioni Ecco chi sono

Vengono da 14 regioni

diverse, per un totale di 26 città, le candidature come Capitale della Cultura 2026 per la quale anche Lucca ha inoltrato la domanda. Nell’elenco, città capoluogo di provincia ma ma anche piccolo realtà come Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Bernalda (Matera), Carpi (Modena), Cleto (Cosenza), Gaeta (Latina), Lucera (Foggia), Maratea (Potenza),. Marcellinara (Catanzaro), Moliterno (Potenza), Pantelleria (Trapani), Senigallia (Ancona), Todi (Perugia), l’Unione dei Comuni dei Monti Dauni (Foggia), l’Unione dei Comuni "Terre dell’Olio e del Sagrantino" (Perugia), l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese(Siena) e l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo). Tra i capoluoghi di provincia, oltre a Lucca, ecco Cosenza, L’Aquila, Latina, Massa, Nuoro, Potenza, Rimini (tra le favorite, si sussurra) e Treviso.