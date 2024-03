Venti milioni per ultimare il percorso

Per la ciclopedonale Giacomo Puccini il futuro potrebbe davvero regalare grandi opportunità e il completamento del tracciato, in totale 33 chilometri, che va da Lucca a Torre del Lago. Lo ha confermato l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Stefano Baccelli che è intervenuto alla presentazione della Ciclo Classica Puccini (che ha già peraltro corso nelle due precedenti edizioni) in rappresentanza della Regione Toscana insieme all’assessore al Turismo del Comune di Lucca Remo Santini e al sindaco di Massarosa Simona Barsotti.

"La ciclopedonale è un percorso non solo sportivo ma anche culturale e paesaggistico – ha spiegato Baccelli – e non a caso ha vinto lo scorso anno l’Oscar italiano, la corsa giunta alla sua terza edizione contribuisce a farla conoscere. La nostra ambizione è quella di arrivare a ultimare il percorso, che in totale misura 33 chilometri, con un intervento che complessivamente si aggira intorno ai 20 milioni di euro: stiamo definendo con la conferenza dei servizi lo studio di fattibilità: ci sono due nodi critici, uno a Ripafratta, dove si è pensato a una passerella sopra l’opera idraulica e che sarebbe di grande effetto, mentre sul lago si tratta di realizzare una passerella galleggiante destinata a produrre un fantastico stupore a chi la utilizzerà".

E a proposito della ciclopedonale che lo scorso anno vinse l’Oscar italiano, l’assessore comunale Santini ha confermato che Lucca ospiterà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno l’Oscar 2024 per il passaggio del testimone.

"L’organizzazione sarà curata da Lucca e Viareggio – ha aggiunto Santini – in città arriveranno giornalisti delle principali testate, la premiazione della vincente dell’Oscar 2024 avverrà all’Istituto Boccherini e a villa Bottini ci terrà una serata di gala: sarà una occasione promozionale molto importante".