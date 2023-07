"Venezi ha predicato l’armonia per poi politicizzare la piazza"

Presente, tra il pubblico, anche il consigliere comunale del Pd Gianni Giannini, che da semplice spettatore afferma di aver apprezzato il concerto fino all’ultimo. Fino a quando poi la musica non ha lasciato il posto alle parole, che evidentemente hanno solleticato la sua anima dem. "Nel fare la fila non mi sono fatto distogliere dalle polemiche sulla organizzazione dell’evento e sull’operato del presidente Veronesi - commenta rivolgendosi direttamente a Venezi - non ho fatto caso alla avversione che certe sue esternazioni pubbliche hanno creato, ed infine non ho dato particolare peso a recenti accuse al suo indirizzo provenienti dalla Francia". Poi però a qualcosa deve aver fatto caso, perché prosegue così.

"Ho fatto quello che a parole ha anche lei, con grande ipocrisia, auspicato richiamando alla armonia dellegenti in nome della musica. Sono rimasto molto colpito invece quando nel suo annunciare un pezzo poco conosciuto di Puccini, ha voluto istigare una polemica, ben consapevole del peso che quel pezzo, quel testo avevano avuto in tempi più bui per il Paese nell’esaltazione di un ruolo e di una ideologia ancora purtroppo viva nella storia moderna. In quel momento lei ha politicizzato la piazza, facendo esattamente il contrario di quello che molto ipocritamente andava professando".