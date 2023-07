Venezi, altri mille ticket Il concerto su Puccini aumenta la capienza In piazza in cinquemila

La corsa al biglietto per il maxi concerto di stasera sul palco del Summer Festival che vedrà sul podio Beatrice Venezi, non è finita, per fortuna. Dopo i 4mila biglietti gratuiti andati via in un attimo nell’ottica di favorire la massima affluenza, ieri è stato deciso di mettere a disposizione altri 1.000 biglietti per posti in piedi (sempre gratuiti) che saranno disponibili oggi dalle 15.30 alle 18 alla biglietteria del Teatro del Giglio e, sempre che ne rimangano, dalle 20 di stasera. Per contattare la biglietteria, è possibile telefonare al numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) oppure scrivere a [email protected]

A conti fatti, saranno circa 5mila le persone pronte a riabbracciare una lucchese doc come Beatrice Venezi che dirigerà dal palco l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e che avrà come interpreti le voci di Carmen Giannattasio, Marco Berti e Massimo Cavalletti (anche quest’ultimo lucchese). In scaletta, Capriccio sinfonico: da Tosca - Selezioni dai ruoli di Cavaradossi, Tosca e Scarpia, tra cui Vissi d’arte e E lucevan le stelle); da Manon Lescaut (Intermezzo); da Madama Butterfly (Intermezzo); da Tabarro, selezione (tra cui Nulla! Silenzio…); da Suor Angelica (Intermezzo); da Gianni Schicchi (O mio babbino caro); Era uguale la voce?... Ah, vittoria, vittoria!; da Le villi (La tregenda). Ci sono davvero tutti gli ingredienti per una serata da incorniciare, a riprova che anche la lirica può portare in piazza migliaia di persone, e che segnerà l’avvio delle celebrazioni per la morte di Giacomo Puccini avvenuta, come noto, nel novembre del 1924.

Al concerto sono attesi anche nomi illustri, a partire da quello del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, oltre che di una buona parte dei membri del Comitato per le Celebrazioni pucciniane, e non sono escluse, all’ultimo tuffo, presenze di primo piano della politica nazionale. Quindi ultimissima chiamata per i mille posti ascolto in piedi, gratuiti, per gustarsi questo avvio delle Celebrazioni Pucciniane. Un evento intorno al quale stanno fiorendo alcune polemiche. Sinistra Italiana lamenta scarsa trasparenza sui costi. “Davvero – si chiede Alberto Pellicci, Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Lucca –questo concerto costerà 150.000 euro quando per un evento di questa portata il budget si aggira solitamente attorno ad un quinto di questa cifra? Come si giustifica questa somma? Quando si gestiscono fondi pubblici, cioè derivanti dal lavoro di tutta una comunità, sarebbe buona norma rendicontare.Tutto questo silenzio non è di buon auspicio in vista di un anno di celebrazioni per cui sarebbero stati messi a bilancio nove milioni di euro“.