Venezi a Venezia. Una pioggia di complimenti

LUCCALa nomina di Beatrice Venezi a nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia ha generato interesse e soddisfazione in città. A congratularsi per il nuovo e prestigioso incarico sono molti esponenti istituzionali a cominciare dal vice sindaco Fabio Barsanti. "Inifinite congratulazioni a Beatrice Venezi – scrive – un incarico di tale prestigio culturale a una nostra concittadina ci rende orgogliosi come amministratori e soprattutto come cittadini lucchesi, portando ancora una volta la nostra città ai massimi livelli in Italia e nel mondo. Avanti così, Beatrice". Complimenti arrivano anche dall’assessore alla Cultura Mia Pisano. "Un plauso alla nostra Beatrice Venezi – commenta – una donna che con tenacia e grandi capacità ha raggiunto ambiti traguardi come quello della nomina a Direttore del Teatro la Fenice a partire da ottobre 2026. Una concittadina brillante ed affermata che da lustro alla nostra città. Buon lavoro Direttore". Anche dal Teatro del Giglio, dove lo scorso anno diresse Le Villi Around Giselle, arrivano i complimenti a Venezi: a farli è l’amministratore unico Giorgio Lazzarini. "Infinite congratulazioni a nome mio e di tutto il Teatro del Giglio Giacomo Puccini – dichiara – a Beatrice Venezi per l’incarico prestigioso che l’hanno chiamata a ricoprire alla Fenice di Venezia. Come lucchese e come presidente del Teatro ne sono orgoglioso. Spero torni presto a dirigere a Lucca". Del nuovo incarico a Venezi parla anche il consigliere regionale uscente della Lega Massimiliano Baldini. "Che Beatrice Venezi avrebbe fatto molta strada – sottolinea – l’avevo già capito sin dalla prima volta che ci parlai nel mio studio viareggino nel 2017".