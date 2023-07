Venerdì c’è la notte dei saldi

Un mese di luglio pieno di appuntamenti a Castelnuovo. Intanto tutti i lunedì, alle 21, all’ex pista di pattinaggio, si tengono i giochi da tavolo con Garfaludica. Agli eventi promossi dal Comune e dalle associazioni del territorio, ecco che l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, propone ancora una volta “Castelnuovo by night“ che affianca l’apertura serale dei negozi tutti i venerdì sera. Quattro gli elementi principali: la sesta edizione dello show Garfagnana’s Got Talent, il ritorno di “4 Zampe in Garfagnana“, la novità di Gastronomia tutto a un euro e naturalmente proprio i negozi aperti dopo cena in una Castelnuovo a traffico chiuso in tutti i week-end, dal venerdì alla domenica, dalle ore 18 in poi. Si parte il 7 luglio con la notte dei saldi, visto che quelli estivi partiranno quest’anno da giovedì 6 luglio, che sarà accompagnata dalla prima serata del talent show.

Dino Magistrelli