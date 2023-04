Venerdì ad “Artemisia“ si presenta il volume di Alemanno Franchi

Venerdì prossimo 14 aprile, alle ore 18 alla Biblioteca Artemisia, via dell’Aeroporto, 10, TassignanoCapannori, si terrà la presentazione del libro di Alemanno Franchi, “I discorsi del distributore“, BookaBook, 2022.

Luciano Luciani interpella l’autore sui temi e i protagonisti del suo ultimo lavoro letterario. Ovvero storie nutrite di amicizia e per questo capaci di resistere agli irrimediabili scossoni della vita: incontri sorprendenti, scherzi irriverenti e accesi dibattiti sul futuro e le piccolegrandi novità che questo sempre ci regala. L’ingresso all’incontro è libero. Per informazioni chiamare il numero 0583 936427. Alemanno Franchi, lucchese, è alla sua terza prova narrativa. Nel 2004 per Mauro Baroni editore (Viareggio) ha pubblicato Bar Irio riedito nel 2018 con Marco Del Bucchia editore (Massarosa). Nel 2012 sempre per la stessa editrice ha dato alle stampe, Viaggio in Europa in 500.