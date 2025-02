Venduti due terreni inutilizzati. Il Comune li ha ceduti a privati

PORCARI

Il Comune di Porcari ha venduto a privati che ne avevano fatto richiesta, due piccole porzioni di terreno, una di 59 e una di 28 metri quadrati, per un totale di 87 metri quadrati di estensione. Lo confermano le determinazioni numero 40 e 41 all’albo pretorio on line. Attraverso un tecnico incaricato, i privati hanno formulato la richiesta ufficiale con Pec nei mesi scorsi. L’Ufficio Patrimonio ha proceduto ad una valutazione e stima, attraverso una ricerca effettuata su valori di mercato di campi similari per dimensioni, caratteristiche, conformazione. I terreni in questione, sono privi di qualsiasi utilità per il Comune. Tra l’altro la giunta ha approvato il Piano delle alienazioni immobiliari, l’elenco degli immobili suscettibili di dismissione e questi terreni erano stati inseriti, in quanto non ritenuti strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali. M.S.