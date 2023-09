Vendeva hashish e cocaina. Condannato lo spacciatore

Prosegue il capillare lavoro delle forze dell’ordine per combattere il fenomeno sempre più diffuso dello spaccio. Sono tante le operazioni portate a conclusione nell’ultimo periodo, come quella che ha portato all’arresto del “gitano“ dello spaccio con 11 kg di hashish e tre etti di cocaina. Il gip del tribunale di Lucca ha condannato in rito abbreviato a 5 anni di reclusione e a pagare un risarcimento di 30mila euro uno spacciatore di origine nordafricana, Youssuf Nadiri. Il lavoro delle forze dell’ordine era proseguito per vari mesi: l’uomo è stato seguito e controllato per diverso tempo, mentre portava avanti le attività di spaccio, principalmente nella zona di Capannori. Lo spacciatore è stato fermato dopo vari episodi: è emerso che principalmente smerciava cocaina ed hashish. Tenuto nel mirino da ottobre dello scorso anno fino al febbraio appena passato, era stato quindi arrestato.

Dopo le indagini l’uomo era stato fermato con misura cautelare, ed è attualmente detenuto nel carcere di San Rossore a Milano. Dopo le indagini l’uomo è stato fermato con misura cautelare, ed è attualmente detenuto nel carcere di San Rossore di Milano. Il lavoro di controllo del territorio in città e in lucchesia prosegue incessante, come testimoniano anche le ultime maxi operazioni anti droga degli scorsi mesi. Recentemente, infatti, è stata smantellata una banda, composta da 6 uomini, che operavano tra Altopascio e Capannori. Solo pochi giorni fa, inoltre, è stato messo a segno il più grande sequestro di sostanze stupefacienti della provincia di Lucca. Oltre 115 chili di hashish, dosi di cocaina, bossoli di pistola e orologi di lusso, infatti, sono stati sequestrati dopo un controllo di routine nell’auto di un imprenditore ventitrenne molto noto nella zona di Altopascio. Dopo un controllo a campione, una volta aperta la bauliera dell’auto dell’uomo, i Carabinieri si sono resi conto dell’entità della merce, e hanno deciso di perquisire anche la casa dell’imprenditore, trovando altra droga e oggetti utili allo spaccio.

Si conta che la merce, se messa in commercio, avrebbe potuto fruttare allo spacciatore una cifra vicina al milione e mezzo di euro.

