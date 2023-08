Vendemmia, si parte già "Poca uva, ma ottima"

Raccolta già cominciata per le uve precoci e per quelle destinate a fare gli spumanti; per i vitigni dei vini bianchi si partirà già dai primi giorni della settimana prossima; si andrà a settembre per i Sauvignon e alcuni rossi. E’ la fotografia della situazione vendemmia nella Piana che in questo 2023 ha dovuto affrontare molti problemi.

"Si potrebbe affermare che nell’orchestra della vigna manca un pizzico di coordinamento, i solisti vanno per conto loro, come alcuni vitigni più avanti di altri – dichiara Gino "Fuso" Carmignani, presidente del Consorzio vini Doc di Montecarlo dove sta per cominciare la festa dedicata a Bacco – e avremo un drastico taglio della quantità, il vino sta meglio dell’olio, le previsioni pr Bacco indicano intorno al 30% in meno di uva sana, ma qualità buona, grazie anche al caldo delle ultime due settimane. La siccità è stata sfruttata per rimediare parzialmente la situazione. Infatti negli anni passati la vendemmia cominciava intorno a Ferragosto".

Sono le anticipazioni da parte dell’esperto per eccellenza. "Bisogna prepararsi ad un certa decurtazione a livello quantitativo – afferma Carmignani – perché devastante si è rivelato, per il processo produttivo della vite e per il suo sviluppo, un mese di giugno tra i più piovosi della storia, con temperature al di sotto delle medie. La pioggia, ma anche il caldo umido che ne è seguito, ha favorito l’arrivo della tanto temuta peronospora e la malattia ha inciso notevolmente. E’ un fungo che colpisce le foglie, gli steli, i fiori e il frutto della pianta. Per i vini cosiddetti precoci, gli spumanti, bisogna cominciare a raccogliere, per gli altri vitigni in molti proveranno ad attendere qualche giorno in più, per sfruttare il caldo di questo periodo. Peccato, perché eravamo abituati davvero bene nelle ultime annate. Ma si sa, sono cicli della natura e possiamo farci poco. Anche perché ci siamo lamentati spesso della siccità. Adesso dobbiamo attendere e rimanere fiduciosi".

Sì, perché c’è un motivo che risiede nei numeri. "Cosa dovrebbero dire – conclude il presidente - i viticoltori di una parte della Sicilia dove il calo sarà addirittura del 90% ? Possiamo accettare una diminuzione della resa, ma recupereremo con la qualità. I nostri rossi e bianchi sono apprezzatissimi, nei locali, nei ristoranti, una piccola doc che però ha il sapore dell’esclusività, del prodotto di nicchia. Temperature più calde di giorno e più fresche la notte permettono una lenta maturazione, una buona concentrazione delle componenti aromatiche dell’uva e un miglior bilanciamento tra acidi e zuccheri. Insomma, vediamo, prima di fasciarci la testa aspettiamo, perché la qualità promette comunque bene".

Intanto a Montecarlo cresce l’attesa per la festa del vino 2023, con il solito format, degustazioni in piazza e Salotto sotto le stelle. Calici in alto: si parte il 31 agosto.

Massimo Stefanini