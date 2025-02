Vende due divani su internet, ma viene raggirata di 250 euro

Aveva messo in vendita due divani tramite il servizio offerto da una piattaforma online, ma invece di venderli è stata raggirata per la somma di 250 euro. Vittima dell’ennesima truffa allo sportello bancomat una signora lucchese di 60 anni. Nei mesi scorsi aveva pubblicato un annuncio sul web per mettere in vendita i due divani. Quasi subito era stata contattata su whatsapp da una persona che diceva di volerli comprare in tempi rapidi, versandole subito un acconto di 250 euro.

Convinta di aver risolto la compravendita, la signora lucchese si era fatta guidare nella procudura indicata dal finto acquirente. Si era recata a uno sportello bancomat e aveva digitato dal proprio conto i codici che le erano stati indicati per ricevere la somma.

In realtà in questo modo era stata lei ad effettuare un bonifico di 250 euro sul conto del truffatore, che le indagini hanno poi portato a identificare in un ventenne romano, ora indagato per truffa.