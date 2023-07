Varvello a Lucca per parlare di Regno Unito, Brexit e conseguenze della Brexit

E’ Marco Varvello (in foto) da oltre quindici anni corrispondente RAI da Londra, il protagonista dell’incontro in programma venerdì 7 luglio alle 18 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale, per parlare di Regno Unito, Brexit e conseguenze della Brexit. Al tavolo con il noto giornalista tv si siederanno i promotori dell’iniziativa: Luca Menesini, presidente della Provincia e membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, Pietro Fazzi, presidente del Lions Club “Lucca le Mura”, che avrà anche il compito di introdurre e moderare l’incontro e, insieme a loro, Francesca Centurione Scotto Boschieri, giornalista e saggista che da oltre 18 anni vive nel Regno Unito ed è Ambasciatrice della Città di Genova.

Com’è cambiato il Regno Unito dopo la Brexit? Quali le conseguenze, sia politiche sia nella vita quotidiana dei residenti, dopo il referendum del 2016? Com’è stata vissuta dagli inglesi questa ”rivoluzione” interna che, diventata effettiva il 31 gennaio 2020, ha cancellato il Regno Unito dai Paesi appartenenti all’Unione Europea che, invece, negli anni, è passata dagli iniziali 6 membri fondatori (nel lontano 1958) ai 27 Paesi attuali? Com’è l’Unione Europea senza l’Inghilterra?

E’ a questi temi che Marco Varvello ha dedicato la sua ultima fatica editoriale: “Passo Falso, come cambia l’Inghilterra fuori dell’Unione Europea” pubblicato da Rai Libri. Una pubblicazione che farà da sfondo al dibattito in programma a Palazzo Ducale che si concluderà con un brindisi beneagurante tra tutti i presenti. Inviato negli Stati Uniti, è stato a lungo corrispondente a Londra e a Berlino. Ha pubblicato quattro libri e vinto il premio “Foreign Press Awards” della stampa estera di Londra. L’ingresso è libero.