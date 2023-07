Variazione del bilancio Più aiuti per il volontariato

Il consiglio comunale ha approvato le variazioni al bilancio che metteranno a disposizione maggiori risorse per le politiche sociali e il sostegno alle associazioni di volontariato del territorio, con 350 mila euro.

Sono stati previsti, altresì, circa 120 mila euro aggiuntivi rispetto al bilancio di previsione da destinare alle manutenzioni ordinarie del territorio e al patrimonio comunale. Inoltre, sul fronte degli investimenti, altri 415 mila euro, provenienti da una quota di avanzo di amministrazione rispetto a quanto già stanziato, sono stati destinati a finanziare principalmente le manutenzioni straordinarie di scuole, strade e patrimonio pubblico, nonché per l’acquisto di nuovi automezzi. Sono questi alcuni dei dati più significativi della variazione, la numero 5 al bilancio di previsione 2023-2025 e della salvaguardia degli equilibri contabili, passata in consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.

Sul fronte delle entrate la variazione prevede un aumento del fondo di solidarietà comunale e degli altri contributi statali pari a circa 162 mila euro, in base ai dati delle spettanze pubblicati nel sito del Ministero e dei proventi del Canone Unico per oltre 76 mila euro in base alle somme fatturate. La delibera evidenzia il pieno rispetto degli equilibri di bilancio, certificato anche dal parere dei revisori che conferma la solidità del bilancio dell’ente.

"Si tratta della variazione più importante dell’anno con cui l’ente, in seguito ad un attento monitoraggio, ha riallineato le previsioni di entrata e di spesa in base all’attuale situazione ed alle esigenze dell’amministrazione - spiega l’assessore al bilancio, Ilaria Carmassi -. La variazione evidenzia il mantenimento degli equilibri di bilancio ed una attenzione particolare al settore delle politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, nonché alla manutenzione e cura del territorio, in particolare la manutenzione straordinaria di scuole e strade".