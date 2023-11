Vania non si dimentica. Tutti davanti alla panchina

Tanti eventi in calendario per la Giornata di lotta contro le violenze. Mercoledì 29 novembre la Città delle Donne di Lucca e il Consultorio della Piana di Lucca organizzano un incontro al Campo di Marte. A partire dalle 8.30 davanti alla panchina rossa a “Campo di Marte” sarà ricordata Vania Vannucchi – l’operatrice sanitaria lucchese uccisa proprio in questo luogo nell’agosto 2016 – per portare un messaggio e una voce di solidarietà a tutte le donne vittime di femminicidio.

L’Associazione Parole Colorate invita a un evento culturale e un momento conviviale, che vede ospite Leila Farabbakhsh, la rappresentanante di “Donna, Vita, Libertà”, il movimento delle attiviste iraniane. Sabato 25, alle 18, alla Casa de Boia l’appuntamento è con “The autumn leaves – Foglie d’autunno e note di solidarietà”, organizzato con il patrocinio del centro studi e ricerche Lippi Francesconi e la Società medico chirurgica lucchese. L’incontro si apre con “Confluenze di Genere” per approfondire la tematica della relazione uomo-donna. Intervengono: il dirigente scolastico Massimo Fontanelli, la rappresentanate di “Donna, Vita, Libertà”, il movimento delle attiviste iraniane Leila Farahbakhsh, la presidente della Società Italiana di psichiatrica Liliana Dell’Osso, la presidente della Società medico chirurgico lucchese Daniela Melchiorre, e i rappresentanti dell’associazione Maschile Plurale. A moderare l’incontro Michela Panigada.

Alle 20 seguirà un momento conviviale curato da Tony Lazzaroni e alle 21,30 lo spettacolo musicale a cura di Giulio D’Agnello con artisti dei gruppi Onda Acustica e Mediterraneo: dalla pizzica e taranta, ai grandi successi internazionali, con canzone d’autore italiana e napoletana e popolare, per arrivare, attraverso al jazz alla “La musica nella scena italiana”. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostenere i progetti dell’associazione Parole Colorate. La Provincia illuminerà di rosso il Ponte di Rinvangaio da oggi a sabato mentre domani, per le scuole, in Sala Tobino si parlerà del tema, e così anche il 28, sempre Salta Tobino con la performance teatrale riservata agli istituti superiori con l’associazione Aedo (in replica il 30, aperta alla cittadinanza). Sabato alle 10.30 l’onorevole Rita Dalla Chiesa sarà a “Mai Sole“, evento organizzato da Forza Itallia alla Casa del Boia. Sempre sabato all’auditorium San Romano spazio alle scuole con Silvana Froli e il Club La Bohème.