Vandalizzate le auto di due agenti della polizia penitenziaria del S.Giorgio

Sono state danneggiate le auto di due agenti della polizia penitenziaria in servizio alla Casa circondariale di Lucca. Lo denuncia la segreteria provinciale della UiL Pa-Polizia Penitenziaria, chiarendo come i due malcapitati si sono ritrovati uno con l’auto graffiata in via San Giorgio (a pochi metri dall’Istituto) e l’altro con un vetro rotto al parcheggio Palatucci. "Ben due atti vandalici – dice il sindacato – a distanza di pochi giorni e successivi alla presenza in città di varie scritte in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito e contro il 41 bis appparsa al parcheggio piazzale don Baroni, che paiono essere accumunati unicamente dalla professione delle vittime. Tali coincidenze sono alquanto allarmanti e destano molta preoccupazione". Le segreterie provinciali di Sappe, Osapp e Uil Pa sensibilizzano e invitano tutte le autorità cittadine a prestare massima attenzione.