Vandali in Municpio "Azione senza motivo"

VAGLI

Uno o più vandali, al momento la dinamica non è ancora del tutto chiara, nella notte tra sabato e domenica scorsa si sono introdotti nel Municipio del comune di Vagli Sotto devastando alcuni computer e mettendo a soqquadro gli uffici che si trovano al piano terra. A dare l’allarme sulla circostanza sospetta di una finestra con un vetro rotto, era stata nella mattinata festiva una abitante del luogo che aveva chiamato il sindaco Giovanni Lodovici, il quale aveva a sua volta avvertito i carabinieri. Il sindaco Lodovici dopo le prime verifiche sul posto ha dato conferma che dagli uffici non era stato sottratto alcunché, facendo cadere da subito la possibilità di una effrazione a scopo di furto. Il malintenzionato avrebbe avuto dunque soltanto lo scopo di vandalizzare gli uffici e distruggere gli apparecchi elettronici al suo interno, senza tuttavia intaccare il disco rigido contenente i dati sensibili.

"Una azione che sembrerebbe dettata esclusivamente da una grande stupidità, senza alcun senso logico - commentano dall’amministrazione comunale -. Distruggere materiale e beni che appartengono all’intera comunità per il solo gusto di farlo non è certo una azione che si possa comprendere, né classificare diversamente.

A noi pare di potere affermare che si sia trattato di un momento di pura follia, per compiere una devastazione senza motivazioni reali. Confidiamo in una rapida soluzione da parte dei carabinieri che stanno operato con grande competenza". Al momento sono infatti in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno esaminando gli indizi e le tracce a loro disposizione per risolvere questo atto vandalico dai contorni poco chiari.

Fiorella Corti