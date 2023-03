Vandali in azione nei parchi Divelti i pannelli informativi

Nuovi atti vandalici a Barga dove ancora una volta sono stati presi di mira i due parchi che dividono il centro storico. Stavolta i vandali se la sono presa con i pannelli informativi del percorso etno-botanico che fu inaugurato nell’ottobre scorso, realizzato dal noto esperto Marco Pardini per portare i visitatori del polmone verde che si trova nel cuore di Barga, alla scoperta dei principali alberi presenti nel parco. Alcuni, per fortuna non tutti, sono stati divelti e buttati lungo le coste del parco; altri sono stati anche spostati; i vandali se la sono presa anche con alcune panchine che si trovano nelle piazzole del parco.

Come ci spiega la sindaca di Barga, Caterina Campani non è la prima volta che succede, da quando il percorso è stato inaugurato; i vandali hanno già preso di mira i pannelli in un’altra occasione, a ulteriore dimostrazione della permanente dell’inciviltà di alcuni che in tante altre occasioni ha danneggiato a vandalizzato l’area del parco Buozzi ed anche quella dell’attiguo Parco Kennedy. Comportamenti da condannare per la sindaca che comunque, visto l’impossibilità di risalire agli artefici, non ha sporto in questo caso denuncia. I pannelli saranno presto rimessi a posto. E altri danni sono stati riscontrati anche ai bagni pubblici nel piazzale Del Frate a Fornaci.

Luca Galeotti