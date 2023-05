Vandali nella chiesa del SS.Crocifisso Danneggiato il vetro che protegge la scultura e sfondate due porte

Barga (Lucca), 19 maggio 2023 - Un atto vandalico ai danni di una delle più belle e suggestive chiese del centro storico di Barga, la seicentesca chiesa del SS.Crocifisso, a due passi dal Duomo di Barga. I vandali hanno danneggiato parte della vetrata che protegge il SS.Crocifisso e che si trova al centro del bellissimo altare maggiore, intagliato e dorato risalente alla seconda metà del ‘600. I vandali hanno anche sfondato due porte laterali di accesso a due locali che si trovano dietro l’altare maggiore e sono saliti anche sopra l’altare stesso, anche se l’unico danno, per fortuna, è stato alla fine appunto solo la rottura di parte del vetro di protezione alla scultura. Per fortuna non è stata invece danneggiata, al di sotto dell’altare, la nicchia che contiene antiche reliquie, anch’essa protetta da un vetro.

Ad accorgersi dei danni sono state nel pomeriggio di ieri le volontarie che si occupano della pulizia della chiesa. L’ultima volta che era stata pulita risale al periodo di Pasqua e quindi è impossibile stabilire a quando risalga questo atto vandalico che sicuramente è avvenuto però nelle ore diurne visto che la sera la chiesa viene chiusa.

Sul posto, per raccogliere informazioni dal proposto di Barga don Stefano Serafini e dalle volontarie, il comandante della stazione dei carabinieri di Barga, il Maresciallo Marcello De Cosmi. E’ stata sporta denuncia contro ignoti.