Valorizzazione delle foreste . Barga vuole partecipare al bando

Il Comune di Barga ha dato mandato all’ufficio lavori pubblici di elaborare la documentazione tecnica e provvedere agli adempimenti necessari per la partecipazione al bando, attuativo dell’Intervento SRD 11 "Investimenti non produttivi forestali", volto ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste. Secondo il Comune esistono concrete possibilità di accedere ai finanziamenti previsti che peraltro coprirebbero l’intera spesa dell’eventuale intervento. Il Comune vorrebbe procedere al recupero dei sentieri comunali nei tratti da Pegnana a Piaggia Grande e dal San Bartolomeo, nella montagna barghigiana fino a Cima Regolaia, oltre a procedere al recupero della strada della Vetricia.