Valorizzare scuole e storia. Arrivano fondi per 650mila euro

In partenza i lavori del progetto del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare" nel comune di Castiglione di Garfagnana. Finanziati con fondi del Pnrr per quasi 650 mila euro, i progetti Pinqua prevedono la realizzazione di un punto di aggregazione e di condivisione delle conoscenze storiche e culturali in prossimità della sede del Municipio con affaccio su Piazza Vittorio Emanuele II, la principale del capoluogo, oltre a una serie di interventi negli spazi sottostanti alla scuola dell’infanzia da adibire a Cohousing di comunità. Opere previste in avvio quasi contemporaneamente e finalizzate alla rigenerazione di due importanti aree del borgo. Il primo intervento prevede la nuova collocazione dell’archivio preunitario del comune di Castiglione di Garfagnana, oltre alla predisposizione di spazi per attività culturali e di promozione della lettura per adulti e bambini e a un punto di accoglienza del pubblico in caso di particolari iniziative e di turisti e visitatori nella stagione estiva.

Il secondo progetto, invece, è incentrato sulla realizzazione di una serie di interventi coordinati nella zona della scuola dell’infanzia, già interessata dalla decorazione urbana dell’artista Hitnes.

Tutti mirati all’efficientamento energetico in generale; dalla riqualificazione degli impianti di climatizzazione, a quella dell’illuminazione e del sistema antincendio, per rendere gli spazi riqualificati al completo servizio della popolazione, delle associazioni e dei comitati paesani. L’area esterna verrà, poi, destinata a spazio giochi per i più piccoli. In ambedue i casi si prevede, inoltre, l’acquisto di tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per le attività previste, quali scaffali, mobili, tavoli, sedie e postazioni per computer connessi alla rete internet.

"Gli interventi si inseriscono in un ampio disegno che la nostra amministrazione comunale sta perseguendo da dieci anni – commenta il sindaco Daniele Gaspari -. Un impegno corale volto al raggiungimento di una rigenerazione urbana durevole, con conseguente ricostruzione del tessuto sociale. Si punta così a rafforzare la coesione sociale, aumentando al contempo la qualità dei manufatti, dei luoghi e della loro vivibilità rispetto ai cittadini. Con la conservazione dei beni cittadini, massima è l’attenzione ai sistemi di innovazione e sostenibilità, attraverso una serie interventi che mettono al primo posto la migliore conservazione di edifici già esistenti".

Fiorella Corti