Valorizzare gli spazi di aggregazione, nuovi fondi dal Comune

Contributi per un totale di 250 mila euro per associazioni e gruppi del Terzo Settore, ma anche comitati, parrocchie, fondazioni, Enti, che vogliano investire nei cosiddetti spazi della comunità e riqualificarli per renderli disponibili a tutti. Accade a Capannori. Potranno essere ammessi al finanziamento progetti che abbiano come obiettivo la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e beni comuni, come, ad esempio, parchi gioco, aree verdi, punti di aggregazione per giovani, campi polivalenti e aree sportive, a patto che il privato metta questi spazi a disposizione di tutti i cittadini dopo aver sottoscritto un’apposita convenzione con il Comune.

Le proposte progettuali dovranno essere orientate, in particolare, al potenziamento e rafforzamento dell’aggregazione nella comunità locale. Tutto ciò dopo aver siglato specifica convenzione con il Comune.

"Riqualificare, rivitalizzare e valorizzare aree e luoghi di comunità del territorio per favorire l’aggregazione dei cittadini e, in particolare, dei giovani, ha innanzitutto una significativa valenza sociale, ma rappresenta anche un modo importante per tutelare e dare nuovo decoro a strutture e aree private che altrimenti, senza il sostegno del Comune, non potrebbero essere riqualificate - spiega l’assessore all’urbanistica, Giordano Del Chiaro, - recuperare questi spazi significa, quindi, anche promuovere la cura del territorio e uno sviluppo sostenibile intervenendo su ciò che già esiste senza andare a consumare nuovo suolo". Le proposte progettuali dovranno essere orientate, per esempio, al potenziamento e rafforzamento dell’aggregazione nella comunità locale e alla valorizzazione delle esperienze di maggior radicamento nelle comunità e nei paesi, dando attenzione ai giovani.

Ma.Ste.