Vallisneri occupato. Gli studenti dicono ‘no‘ a ogni forma di violenza

Il liceo Vallisneri è stato occupato nella notte tra lunedì e martedì dagli studenti in segno di protesta. Ieri mattina i ragazzi hanno manifestato di fronte ai cancelli della scuola e con loro c’era anche una parte del corpo docente.

Al centro della protesta, come spiegano i ragazzi, i fatti di Pisa del 23 febbraio.

"La scintilla che ha portato all’occupazione è scoccata dopo i fatti del 23 febbraio a Pisa - racconta Maria Simi, una delle rappresentanti d’istituto - dove manifestanti pacifici sono stati repressi con violenza dalle forze dell’ordine. Questo episodio ha suscitato in tutti noi una riflessione più ampia sulla cultura dominante, che mira a soffocare ogni voce dissidente e a negare la libertà di espressione".

Una delle principali preoccupazioni dei ragazzi è la solidarietà verso i popoli oppressi, in particolare la Palestina. "Per noi non è ammissibile il sostegno dello Stato a una politica di violenze e discriminazioni - continua Simi - contraddicendo i valori di pace e rispetto sanciti dalla Costituzione".

"La protesta di noi studenti del Vallisneri - afferma Roberto Satin, uno degli organizzatori - non si limita alla denuncia delle ingiustizie, ma affronta anche le sfide quotidiane della società, come la violenza di genere e la sottovalutazione dell’istruzione pubblica". "La nostra occupazione è ‘pensata‘ - racconta Matilde Rolle - Viviamo in un contesto di violenza che non sembra voler cessare, questo è il nostro modo di prendere in mano la situazione, siamo all’incirca 22 ragazzi del servizio d’ordine che si sono occupati di tutto, ma circa 400 di tutta la scuola a partecipare".

Rebecca Graziano