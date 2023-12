Valle dei presepi. La tradizione delle feste

"La Valle dei Presepi": tradizione per valorizzare il territorio. Un percorso che unisce tradizione, voglia di stare insieme e sacralità, nel periodo più magico dell’anno: torna la Valle dei Presepi, arrivata quest’anno alla settima edizione. L’evento coinvolge i cinque comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, essendo la manifestazione organizzata dall’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e prenderà ufficialmente il via con l’inaugurazione di domenica 10 dicembre, alle 16, a Pescaglia, in località Piazzanello. Ma già a partire dall’8 dicembre, dalla Festa dell’Immacolata, saranno molti gli appuntamenti pensati per celebrare il Natale e il territorio.

"Il valore di questa iniziativa - commenta il presidente dell’Unione dei Comuni, Marco Remaschi - affonda le sue radici nel passato, in ciò che le nostre comunità aveva - e hanno - di più caro. La Valle dei Presepi racchiude in sé i valori della tradizione, dell’artigianato locale, di quel saper fare antico e affascinante, il raccoglimento del Natale che incontra la gioia della condivisione. Ringrazio come sempre le tantissime persone che hanno reso possibile questa settima edizione con il loro impegno e il loro amore per il territorio". Accanto all’affascinante viaggio alla scoperta delle Natività più belle e suggestive, ci saranno numerose iniziative e momenti di divertimento e di socialità: dalla musica al teatro, dai mercatini alle passeggiate gastronomiche: quasi un mese di occasioni e momenti per vivere il territorio. La Valle dei Presepi si chiuderà, come da tradizione, con il weekend dell’Epifania 2024, quando la Befana farà visita a grandi e bambini nelle tante feste organizzate per salutare le festività.

Marco Nicoli