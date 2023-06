Valentina Ciardelli, protagonista all'International Society of Bassist in Michigan

Un bel successo per Lucca che vede la sua la compositrice e contrabbassista Valentina Ciardelli protagonista di questa edizione dell’International Society of Bassist in Michigan. Unica Italiana ad esibirsi, ha portato al pubblico statunitense How I met Puccini con l’esecuzione in anteprima mondiale delle sue fantasie pucciniane per contrabbasso e pianoforte su Fanciulla del west e Turandot. La Fantasia di Fanciulla del West sarà riproposta quest’estate, in prima italiana, all’auditorium Caruso di Torre del Lago, il 14 Agosto in cartellone al 69mo Festival Pucciniano. Il recital di Ciardelli ha un marchio registrato e gode del patrocinio della Fondazione Giacomo Puccini (distributore ufficiale del merchandise).