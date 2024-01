"Vale la pena ricordare, sempre". Studenti e docenti in prima fila per il Giorno della Memoria

"Il comune denominatore di queste tragedie è l’odio, l’ideologia è solo un pretesto". Partiamo con una frase con cui si è conclusa la cerimonia per parlare della commemorazione sull’olocausto tenutasi ieri al Polo Scientifico Tecnico Professionale “Fermi-Giorgi“, promossa dalla Prefettura e dalla Consulta Provinciale degli studenti. La cerimonia è stata inaugurata dalla professoressa Francesca Bini, dirigente scolastica, che ha accolto e ospitato l’evento commemorativo, che si è caratterizzato per la sensibilità e l’accortezza delle riflessioni.

"Chi ha l’onore di vestire la fascia tricolore sa che giura sulla Costituzione, quella nata dopo il fascismo, quella che protegge i nostri diritti - sottolinea il sindaco di Lucca, Mario Pardini - . In questo periodo in cui siamo sommersi da immagini atroci di barbarie, partecipare e organizzare eventi come questo e come la mostra fotografica che ospitiamo a Villa Bottini è ciò che permetterà di non dimenticare, mai. Ricordare questo giorno, far appello alla cultura non è una formalità, ma un impegno civile". È importante non sottrarsi all’impegno, individuale e collettivo, di tramandare la conoscenza di quei tragici fatti. L’inquadramento storico è stato curato da Jonathan Pieri direttore dell’Istituto Storico della Resistenza mentre i rappresentanti delle Forze di polizia hanno delineato le figure di alcuni militari che, in quei tragici momenti, si sono distinti per aver aiutato gli ebrei a mettersi in salvo, come Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, medaglia d’oro al merito civile e Giusto tra le Nazioni, ricordato dal Questore Vicario di Lucca Francesco Nannucci; Massimo Tosti, Capitano dei Carabinieri Reali e il Brigadiere Giuseppe Ippoliti, ricordati dal capitano Marco Colella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Viareggio; Claudio Sacchelli, originario di Seravezza, Finanziere scelto della Guardia di Finanza e medaglia d’oro al merito civile, ricordato dal tenente Gianmarco Vitale, in servizio presso il Comando Gruppo Guardia di Finanza di Lucca.

E poi gli studenti, protagonisti con le e gli insegnanti, sono riusciti, in maniera semplice ed efficace, a spiegare e articolare riflessioni sulla Shoah, come l’elaborato degli studenti del Polo “Fermi-Giorgi“ Simone Angeli, Gabriele Barsotti, Lorenzo Capecchi e Tommaso Ferretti, dal titolo “Le parole della Giornata della Memoria“, un breve elaborato storico realizzato sotto la guida della professoressa Paola Vignoli e che mette in luce l’importanza del ricordo. Erano presenti all’iniziativa anche gli studenti della 4BM. A seguire, gli studenti dell’Istituto “Don Lazzeri-Stagi“ di Pietrasanta hanno illustrato il progetto interdisciplinare sul tema della memoria, un disegno di un albero che affonda le sue radici nella carta della Polonia, e il suo significato.

Agli studenti della Consulta – Pietro Zucchelli, Lara Costagliola, Chiara Vernazza, Paola Gatto e Tommaso Torlai – il compito di tramandare la memoria di cittadini lucchesi deportati militari e internati nei campi di concentramento, Paris Barsotti, Achille Bascherini, Osovio Benassi, Mario Matteucci, Giuseppe Morchio, Celso Pieraccini attraverso le interviste e i racconti dei loro familiari ai quali hanno consegnato le medaglie d’onore alla presenza anche degli amministratori dei rispettivi Comuni di residenza. La mattinata si è conclusa con un toccante discorso del Prefetto Giusi Scaduto, durante il quale, dopo i ringraziamenti, ha rivolto uno sguardo d’approvazione agli studenti per essersi posti, nei loro elaborati, la domanda fondamentale: "Vale la pena ricordare?". "Questa mattinata è stata tutt’altro che retorica, grazie a tutti i ragazzi per il loro operato e per le lezioni fatte. Ricordate sempre che il comune denominatore è l’odio e l’ideologia è solo una scusante. Avete risposto alle vostre domande. Vale la pena ricordare, sempre. Tenete sempre la mente aperta come avete ora e non vi fate limitare".

Rebecca Graziano