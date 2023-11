Vaccini Covid per non fragili “Sono arrivate nuove dosi“

La vaccinazione contro il Covid-19 in Toscana va avanti, adesso estesa a tutti i maggiorenni. Sono oltre 125 mila le persone che si sono vaccinate fino ad oggi. Ad ottobre il vaccino è stato somministrato alle sole categorie individuate dal Ministero della salute e maggiormente a rischio: ovvero persone con più di sessanta anni, persone ad elevata fragilità di ogni età, ospiti delle Rsa, cargiver di soggetti fragili, donne in gravidanza ed operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private. La campagna di vaccinazione è stata organizzata tenendo conto delle disponibilità delle dosi di vaccino che sono state fornite dal Ministero in modo graduale. Per prenotarsi l’indirizzo online è sempre https:prenotavaccino.sanita.toscana.it#home. La Toscana risulta tra le tre Regioni che ha somministrato più dosi di vaccino a livello italiano: la seconda per copertura delle categorie giudicate più a rischio.