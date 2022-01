Si amplia sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest l’offerta di vaccini anti-Covid destinata ai bambini nella fascia di età 5-11 anni, con un incremento di sedute sul portale regionale per la prenotazione dei vaccini https:prenotavaccino.sanita.toscana.it e con alcuni “open day” (accesso libero, senza prenotazione) organizzati intanto, dal 23 al 30 gennaio,...

Si amplia sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest l’offerta di vaccini anti-Covid destinata ai bambini nella fascia di età 5-11 anni, con un incremento di sedute sul portale regionale per la prenotazione dei vaccini https:prenotavaccino.sanita.toscana.it e con alcuni “open day” (accesso libero, senza prenotazione) organizzati intanto, dal 23 al 30 gennaio, nelle sedi di Lucca, Viareggio e Pontedera.

L’incremento della disponibilità di vaccini pediatrici, concordata con la Regione Toscana e con una programmazione basata inizialmente sui bisogni rilevati nei territori, permetterà di dare un’ulteriore accelerazione alla somministrazione dei vaccini in questa fascia di età.

“Assicurare ai bambini una maggiore copertura vaccinale è infatti fondamentale, visto che il vaccino continua a rappresentare il principale strumento per tutelare la salute individuale e collettiva e per favorire la frequenza scolastica, in presenza e in sicurezza, degli studenti.

L’invito ai genitori - è l’appello della Regione – è quindi quello di prenotare quanto prima per i loro figli la prima dose di vaccino, per tutelare loro, l’intera famiglia e tutta la collettività“.

Questi i giorni e gli orari dei primi “open day” - accesso senza prenotazione - organizzati dall’Asl:

domenica 23 gennaio dalle 8.30 alle 13: Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca. Sempre domenica 23 gennaio dalle 8.30 alle 13.30: “Hub” vaccinale di Terminetto a Viareggio.

Domenica 30 gennaio dalle 8.30 alle 13: Ospedale “Lotti” di Pontedera.

L’incremento dell’offerta sul portale è previsto inizialmente per Pontedera – Dipartimento della Prevenzione (+100 prestazioni a seduta a partire da giovedì 20 gennaio), per Volterra – Dipartimento della Prevenzione (+1 seduta settimanale da venerdì 21 gennaio) e per il Centro Socio Sanitario Fornaci di Barga (+ 2 sedute: sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio).