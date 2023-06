Vacanze nei centri estivi L’iscrizione sarà gratuita per le famiglie in difficoltà

Un’estate piena di opportunità per i bambini e i ragazzi di Barga, che potranno frequentare i centri estivi grazie anche alle agevolazioni previste dall’amministrazione comunale. Tornano infatti, come rende noto il comune di Barga, i centri estivi 2023: cinque le proposte che da metà giugno e per l’estate proporranno ai giovani barghigiani tante occasioni per stare insieme, fare esperienze, prendere parte alle attività organizzate da altrettante associazioni. L’amministrazione comunale, inoltre, farà un bando - che sarà disponibile e online a partire dalla metà di giugno - per mettere a disposizione delle famiglie le risorse ottenute da un trasferimento statale, grazie alle quali il Comune potrà andare incontro e a supporto dei nuclei che vivono situazioni di difficoltà.

I centri estivi saranno quelli dell’Unità pastorale di Fornaci di Barga, Ponte all’Ania, Loppia e Filecchio propone dei campi estivi per bambinie e ragazzie dai 3 ai 14 anni, dal 19 giugno al 14 luglio (orario: 8.30 - 16.30). Per informazioni: Don Giovanni : 340.1489487; Lara : 347.8970704. L’Unità pastorale di Barga, invece, si rivolge alla fascia di età 7-14 anni, proponendo attività dal 12 al 23 giugno (dalle 9 alle 16). Per informazioni: don Stefano: 349.8736001; Lorenzo: 329.2366799. L’Asd Goshin-Do torna con il terzo Summer camp alla piscina comunale di Barga per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Le attività partono il 26 giugno e proseguono fino all’11 agosto, dalle 9 alle 17. E ancora sport con il Volley Barga Coppo Team che propone l’Extra Soccer Training Camp – Camp di avviamento e specializzazione tecnica multisport: prima settimana, dal 19 al 23 giugno; seconda settimana dal 26 al 30 giugno. Per info: Elisa: 349.7530674; Nicola: 333.4994125; Lorenzo: 348.2424071. Natura, campagna, agricoltura con l’azienda agricola podere Ai Biagi che accoglierà bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni con un campus estivo artisti e agricolo, dal 19 al 30 giugno.

"Sono cinque le realtà impegnate con i centri estivi sul nostro territorio, ognuna di loro propone occasioni molte belle per i nostri ragazzi. La volontà del comune di Barga è quella di consentire a tutti di prendere parte ai centri estivi - spiegano la sindaca, Caterina Campani e l’assessore all’istruzione, Lorenzo Tonini - ecco perché andremo a supporto delle famiglie che hanno più bisogno, proprio per garantire loro di avere copertura totale della retta e iscrivere i propri figli alle varie attività in programma".