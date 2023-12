Va in scena lo Sgarbi-show “Lucca capitale della cultura?. Non può perdere contro nessuno“

“Lucca capitale italiana della cultura 2026? Il premio io lo assegnerei ad honorem alla vostra città, non può perdere contro nessuno. Anche perché Lucca ha me, Vittorio Sgarbi“. L’assist è un po’ serio, un po’ ironico, perfettamente nelle corde del noto critico d’arte che si è soffermato a parlare con i cronisti durante la sua giornata lucchese di ieri, e durante il tour della mostra sul Canova e il Neoclassicimo a Lucca, aperta da oggi alla Cavallerizza. Ma è un punto incassato importante, soprattutto a dieci giorni dal primo verdetto che svelerà la rosa delle dieci città ammesse.

“Lucca si meriterebbe quel titolo, si merita tutto. Il punto non è questo - specifica Sgarbi - . Il punto è che questo premio inventato da Franceschini in realtà è un premio di consolazione, che mette in lizza città con potenzialità e caratteristiche ben diverse. L’ho detto subito al Ministero: o il premio si cancella o si riformula creando delle fasce, anche per dimensioni, per cui Pescia non andrà a concorrere con Lucca come invece è successo con Palermo che era in gara con Comacchio. Perché così, ve lo dico - scherza - , il rischio di perdere con Vicopisano è reale“. La battuta non può mancare, ma è funzionale a sottolineare un concetto serissimo. “Sono favorevole a Lucca capitale europea della cultura del 2033, ma assolutamente contrario alla corsa per capitale italiana, un premio di consolazione che spesso non ha un perché“. E l’esempio è subito servito.

“I criteri per cui entrò Pistoia nel 2017, posto bellissimo, sono indecifrabili. Avete un vantaggio però - ammette Sgarbi rivolgendosi al sindaco Pardini - : dopo 9 vittorie delle città di sinistra le probabilità sono a vostro favore“. Una doccia calda, una fredda. “Per noi la candidatura di Lucca a capitale della cultura è un importante punto di partenza - sottolinea il sindaco Mario Pardini - , anche perché il nostro progetto non ha niente di inventato, è compiutamente sostenibile“. Ma Sgarbi, in un irresistibile botta e risposta, non resiste: “Te lo immagini una sfida Lucca Pisa e vince Pisa?“. Inarrestabile, come solo lui può essere. Anche nel suo sentimento, ormai più volte svelato, per la scultura di Ilaria del Carretto che non manca mai di nominare.

“Fu lei la scintilla che fece virare la mia inclinazione dalla letteratura alla storia dell’arte. Una scultura che forse come nessuna esprime il sentimento umano, in questo caso il dolente marito, che sa negare la morte nel suo essere perpetua“. Perché alcuni marmi, come quelli del Canova nella mostra di “Contemplazioni“ alla Cavallerizza “non sono sculture congelate, ma ancora calde nella vita“. Sgarbi specifica che questa mostra non è tanto l’influenza dell’arte di Canova sugli artisti lucchesi, ma una consonanza di luoghi lontani e senza condizionamenti reciproci di due artisti fondamentali: Pompeo Batoni e Antonio Canova: “In entrambi agisce un profondo sentimento di nostalgia, un dialogo tra le sculture di Canova e i dipinti dei pittori lucchesi che indica un sentire comune“.

C’è una connessione diretta anche con il Museo nazionale di Palazzo Mansi dove dal 16 dicembre 2023 al 14 aprile 2024 sarà realizzata un’esposizione sui disegni preparatori di Bernardino e Pietro Nocchi a cura della direttrice Luisa Berretti. La collaborazione si concretizza anche con il prestito di alcune importanti opere di autori a cavallo tra Settecento e Ottocento. Da Palazzo Mansi provengono in particolare il Manto di Corte di Elisa Bonaparte Baciocchi di proprietà del Comune di Lucca e il suo prezioso abito in collezione Renata Frediani. Tesori che abbiamo ogni giorno e che Sgarbi ci fa riscoprire.

