Va dove ti porta l’autobus “Carducci“, “Pascoli“, “Alighieri“ Ecco gli studenti in "viaggio"

“Va dove ti porta il bus”. Viaggio suggestivo, appena partito con il progetto didattico promosso da Autolinee toscane dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Sono 55 le classi coinvolte tra primarie e secondarie di primo grado di Lucca, Massa, Carrara, Livorno, Pisa, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze, Siena.

Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe seguirà con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula verranno presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole e i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente.

Tutte le classi avranno modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare. A Lucca le classi coinvolte nel progetto sono la VA della scuola primaria Pascoli, la VA e VB della scuola primaria Dante Alighieri, le classi 1B-1D-1E-1F della scuola Media Carducci.Per la città di Lucca, per diversificare il progetto è stato pensato di creare un tema specifico per ogni classe. Per le tre classi di V elementare il titolo è “guarda in su, guarda in giù”, dedicato ai monumentiopere in “Altezza” (Torre Guinigi, Porta San Gervasio, Piazza S. Michele, Piazza della Colonna Mozza, Madonna dello Stellario, Real Collegio, Chiesa di S. Frediano, le mura di Lucca viste dall’alto e dal basso) per far scoprire loro curiosità alle quali non avevano mai fatto caso semplicemente alzando la testa ed osservando bene i particolari.

Per le 4 classi della scuola media Carducci, i temi affidati sono stati diversificati. La prima 1B “Miti e leggende della città di Lucca” dove i ragazzi hanno scoperto curiosità e aneddoti della propria città mentre la 1D si occuperà di “I Baluardi sotto le mura” alla scoperta degli elementi difensivi della cerchia muraria della città. La 1E approfondireà il tema “le porte della città” alla scoperta delle porte più antiche a quelle più moderne, la 1F “come cambia la musica: da Puccini a Spotify” per far conoscere ai ragazzi i personaggi storici musicali della città e l’iniziativa di Autolinee che ha aperto un canale Spotify dedicato alla musica (esiste infatti una playlist “at music class”). Durante il primo incontro con i ragazzi presentando il progetto sono state affrontate diverse tematiche del perché è un buon motivo prendere l’autobus, partendo dalle motivazioni ambientali, alla sicurezza, sottolineando che prendere l’autobus non è “da

vecchi”, al contrario, si possono fare nuove amicizie in bus e alle fermatepensiline. In particolar modo è stato spiegato loro il concetto di accessibilità e ugual diritto di tutti nel poter prendere un mezzo pubblico, che sia una persona in carrozzina o con altre disabilità: tutti possono prendere l’autobus.

Nel secondo incontro le classi hanno utilizzato la Lam rossa e la Lam blu per gli spostamenti e visitare i luoghi di interesse culturale e storico-artistico che poi saranno studiati e analizzati in un ultimo incontro nel quale bambini e bambine saranno coinvolti nella redazione di testi e nell’elaborazione di disegni. Il materiale realizzato sarà rielaborato graficamente ed esposto nei punti di contatto con l’utenza per trasformare l’esperienza del trasporto pubblico in un momento piacevole di accoglienza e di apprendimento.Il progetto è gratuito per i partecipanti.

Molto positivo anche il giudizio dei docenti. Questo il commento dell’insegnante Ilaria Bacchiocchi della Scuola Pascoli: “Ho aderito molto piacevolmente al progetto pensando di regalare ai miei alunni un’esperienza di crescita e di arricchimento sotto tutti gli aspetti. E non mi sono sbagliata. Grazie al prezioso lavoro degli operatori, i bambini hanno conosciuto una nuova realtà a loro vicina ma non considerata: quella dello spostarsi in autobus. Nell’incontro che prevedeva l’uscita in bus con sosta nei punti di particolare valore storico artistico della città di Lucca, i miei alunni erano animati da un forte entusiasmo. Si sono stupiti, sorpresi nell’osservare i particolari dei vari monumenti.