Lucca
24 set 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
Va avanti spedito il cantiere del cimitero

Tre blocchi, oltre cento nuovi loculi e fine lavori entro poco tempo. Prende forma la nuova costruzione del cimitero di via Sbarra. Sopralluogo del sindaco, Leonardo Fornaciari, il quale è soddisfatto dell’andamento del cantiere che è stato aperto a gennaio del 2025. Un intervento atteso dalla comunità di Porcari e progettato dall’architetto Sergio Martinelli: il suo masterplan, caratterizzato da un equilibrio tra modernità e rispetto del paesaggio, rappresenta la continuazione ideale dell’opera originale degli anni Ottanta, firmata dall’architetto Pietro Carlo Pellegrini.

Il primo lotto dei lavori, pari a 423.500 euro, è stato finanziato dal Comune con fondi propri e prevede la costruzione di 81 loculi distribuiti su due blocchi a una sola faccia, con una copertura in acciaio sostenuta da travi metalliche. Il progetto complessivo punta a valorizzare il contesto naturale e l’estetica originaria del cimitero, ampliandolo verso l’area libera a ovest. Sarà realizzata una struttura semi-sotterranea, che limiterà l’impatto visivo: il nuovo volume si integrerà al paesaggio come se il terreno si elevasse gradualmente, dando vita a una falda inclinata interrotta da pozzi di luce naturale dai quali svetteranno i cipressi.

La soluzione architettonica scelta garantisce un impatto visivo quasi nullo, permettendo allo sguardo del visitatore di spaziare verso la campagna circostante, mentre la copertura metallica (in color marrone testa di moro o verde rame) e i pannelli in laterizio richiameranno gli elementi estetici del progetto originario, inserito nella selezione di opere successive al 1945 di rilevante interesse storico-artistico realizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana.

Ma.Ste.

