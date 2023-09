Urbanizzazione dell’area Peep Ecco i lavori attesi da 13 anni

Si sono appena conclusi i lavori di asfaltatura sulla strada provinciale 21 del ponte di Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, e il sindaco Marco Remaschi lancia la notizia di nuove opere che riguardano ancora la frazione. Si tratta di interventi riguardanti l’urbanizzazione dell’area residenziale Peep di Calavorno. Lavori che, comunicano dall’amministrazione, sono attesi da 13 anni. Il tratto di fronte alla scuola materna, sarà così urbanizzato; arriveranno i lampioni, gli allacci per gli scarichi, i marciapiedi, le aree di sosta e la viabilità sarà completamente asfaltata e riqualificata, così da garantire una vivibilità e un decoro generale agli abitanti di quella importante.porzione di frazione. Lunedì prossimo si darà dunque il via ai lavori, affidati all’impresa EdilLucca, per un investimento totale di 85mila euro.

"Entro il mese di ottobre - spiega il sindaco Marco Remaschi - i lavori saranno completati e il cantiere sarà concluso, salvo imprevisti o maltempo. Questo era un impegno che ci eravamo presi e ora lo stiamo conducendo in porto, come sempre in ogni ambito della nostra amministrazione. Nei prossimi mesi, da qui alla fine dell’anno, sbloccheremo diversi milioni di euro per avviare altri cantieri, sempre attesi da molto tempo che riguardano l’intero territorio comunale, dalle aree sulla Fondovalle alle frazioni di montagna, suddivisi tra nuovi spazi di aggregazione, asfaltature, efficientamento energetico, messa in sicurezza e interventi già programmati. Come in questo caso che riguarda Calavorno, dove i cittadini hanno dovuto attendere 13 anni per avere quelle opere di urbanizzazione che rendono vivibile e quindi gradevole e accessibile un luogo".

"Va ricordato - prosegue - come attualmente la strada sia sterrata, soggetta ad allagamenti in caso di pioggia, oltre a essere priva di parcheggi, marciapiedi e di lampioni. Una situazione che era rimasta bloccata e che noi abbiamo deciso di prendere in mano, gestire e risolvere, grazie anche al continuo contatto con i residenti, incontrati più volte per raccogliere sollecitazioni e proposte. Alla base di tutto - conclude il sindaco - c’è sempre la nostra volontà di mettere al centro la capacità di sapere fare, per dare risposte ai cittadini e far crescere concretamente, tutti insieme, il nostro Comune".

Fiorella Corti