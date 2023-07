"Urbanistica, tutto da rifare" Raspini, un altro attacco al sindaco

"La selezione per un nuovo dirigente all’urbanistica, a sei mesi dall’avvio della ristrutturazione, certifica che sulla materia più strategica per il futuro della città l’amministrazione è ancora al palo e lo stesso sindaco, che si è tenuto la delega all’Urbanistica e ha scelto di affidare il Piano Operativo al consigliere Cecchini - non sa che pesci prendere". Nuovo duro attacco da parte del leader dell’opposizione, Francesco Raspini, capogruppo del Pd in consiglio comunale, che interviene sull’assunzione di un nuovo dirigente all’urbanistica e alla mobilità dopo che, nei mesi scorsi, aveva più volte espresso perplessità sulle scelte comunali in questo settore.

"Quando è stata annunciata la selezione sono rimasto a bocca aperta - prosegue -. Soprattutto nel leggere che “si sceglie di cambiare il dirigente perché l’urbanistica ha bisogno di particolare attenzione“. Caro sindaco, le ci è voluto un anno per arrivare a questa conclusione? Quando l’opposizione le sconsigliava di affrontare il percorso del Piano Operativo con un consigliere delegato (peraltro con conflitti di interessi) anziché un assessore a tempo pieno, lei era prevenuto o solo distratto da ciò che sembra interessarle di più e cioè l’organizzazione di feste?". Non le manda a dire Raspini e anzi, se possibile, scocca frecce sempre più velenose.

"Qualche giorno fa - insiste il capogruppo Pd sempre rivolgendosi direttamente al sindaco - lei ha fatto inserire nel comunicato pubblicitario di questo primo anno di nulla anche la riorganizzazione dell’ente e la relativa riattribuzione delle deleghe ai dirigenti. Fulgido esempio - a suo dire - di un significativo cambio di passo. Adesso che sulla materia più importante si ricomincia da capo scegliendo di dare il ben servito ad un valido professionista, dopo che per un anno non siete stati in grado di portare in discussione nemmeno una delle 900 osservazioni, non ha più niente da dire? Alla conferenza stampa del primo anno di mandato, dove guarda caso mancava Cecchini, non si poteva trovare un piccolo spazio per spiegare questa novità?".

"Forse adesso ci verrà replicato - conclude - come al solito, che l’opposizione è rosicona e strumentale. Che questa scelta dipende dall’addio di un dirigente in aspettativa per incarico a un altro ente. Ma così non è visto che lo stesso non aveva la delega all’urbanistica".