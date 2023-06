Uomo di 40 anni si barrica in casa e si ferisce con un coltello, movimentata notte ad Altopascio

Prima si è barricato in casa minacciando di auto infliggersi fendenti con un coltello, poi ha messo in pratica il suo proposito. Si è ferito, per fortuna in maniera superficiale. Movimentato episodio martedì notte ad Altopascio, alla periferia del capoluogo dove un uomo di 40 anni, con precedenti, già denunciato in passato per violenze in ambito familiare nei confronti sia del padre sia della sorella, ha dato in escandescenze, forse sotto l’effetto dell’alcol o di altre sostanze che saranno oggetto di verifica. All’arrivo delle forze dell’ordine è partita una specie di trattativa con l’uomo il quale non voleva saperne di uscire e di arrendersi. Anzi, ha utilizzato l’arma bianca ferendosi agli arti. Sul posto i carabinieri e le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Alla fine il soggetto ha accettato di farsi accompagnare in ospedale, al San Luca di Lucca, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

M.S.